OM : Luiz Gustavo est surcoté, un consultant le dénonce !

Dans : OM, Ligue 1.

Après une première saison impressionnante à l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo n’a pas confirmé.

Son dernier exercice a été décevant sous les ordres de Rudi Garcia, qui l’a utilisé en défense centrale pour dépanner. Une situation inconfortable pour le Brésilien, retenu contre sa volonté l’hiver dernier. Quelques mois plus tard, ces épisodes sont oubliés puisque le nouvel entraîneur André Villas-Boas souhaite faire de Luiz Gustavo le pilier de son milieu. Le problème, c’est que l’ancien joueur du Bayern Munich n’a pas répondu aux attentes contre Reims (0-2) et à Nantes (0-0). A tel point que Bernard Pardo s’interroge sur son réel niveau.

« Ses prestations ne sont pas reluisantes, au même titre que le reste de l'équipe, a commenté l’ancien Marseillais contacté par Le Phocéen. J'ai l'impression qu'on l'a perdu la saison dernière et qu'on ne l'a pas retrouvé depuis. Ses changements de postes l'ont perturbé et il ne sait plus où il habite. Pour moi, Villas-Boas doit lui donner plus de responsabilités, il doit en faire le patron de l'équipe. »

« Un bon joueur mais... »

« Par exemple, je ne vois pas pourquoi il a confié le brassard à Mandanda et pas à lui, car un capitaine dans la cage ne sert à rien. Mais, au-delà de ça, même s'il a fait une super saison il y a deux ans, il faut arrêter de croire que c'est un phénomène, a lâché l’ex-milieu défensif. Il ne fait pas de passes de 30 mètres dans les pieds, il n'est pas le plus rapide... C'est un bon joueur, mais qui coule avec le bateau. » L’OM aura pourtant besoin d’un excellent Luiz Gustavo pour jouer les premiers rôles en Ligue 1.