OM : Luiz Gustavo commence à faire trembler en Turquie

Dans : OM.

Mais que devient Luiz Gustavo quelques mois après son départ de l’OM ? Désormais à Fenerbahce, le Brésilien ne fait tout de même pas l’unanimité.

Après avoir disputé deux saisons avec l’OM, Luiz Gustavo a fait le choix de partir jouer en Turquie, à Fenerbahce. Auteur d’un but en huit matchs de championnat, le milieu de terrain brésilien effectue de bons débuts avec son nouveau club, comme l’a expliqué le journaliste de Fanatik, Batuhan Özdemir à FootMercato. Ce dernier estime tout de même que le milieu de terrain ne prend pas de risque dans ses passes, et se montre trop aggressif.

« Une grande partie des supporters de Fenerbahçe aime Luiz Gustavo. Il est rapidement devenu un membre à part entière de l’équipe. Il n’a pas connu de problème durant sa période d’adaptation […] De mon point de vue comme celui de certains fans, Luiz Gustavo n’est pas spécialement bon sur la partie offensive de son poste de milieu de terrain. Il préfère les passes simples et basiques. Oui, son poste demande de la sécurité. Mais si Emre Belözoğlu n’est pas sur le terrain, Fenerbahçe a des difficultés à jouer et à se créer des occasions de but. D’autre part, il se comporte parfois de manière agressive et pas forcément professionnelle quand les arbitres ont le dos tourné. Pour le moment, il n’a pas été pénalisé. Mais cela pourrait poser de gros problèmes lors des matches à l’avenir », termine par dire le journaliste. L’ancien marseillais va donc devoir se canaliser dans les prochaines semaines s’il ne veut pas se faire rattraper par la patrouille.