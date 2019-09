OM : Luiz Gustavo a fait une Neymar pour quitter Marseille !

Dans : OM, Mercato.

Très apprécié par les supporters mais beaucoup moins performant ces derniers temps, Luiz Gustavo a finalement obtenu ce qu’il voulait dans les dernières heures du marché des transferts.

Le milieu de terrain souhaitait quitter l’OM après avoir reçu plusieurs offres dernièrement, venant de Chine puis de Turquie. Le forcing insistant de Fenerbahçe a fini par avoir eu raison des dirigeants marseillais, qui n’ont pourtant rien lâché dans cette affaire. La preuve, la dernière offre du club turc à hauteur de 6 ME a été jugée insuffisante par Jacques-Henri Eyraud, débouchant sur un blocage total des négociations au moment crucial.

Pour boucler le transfert, c’est Luiz Gustavo en personne qui a lâché un million d’euros afin de faire grimper l’enveloppe à 7 ME, et permettre à son départ d’être validé annonce L'Equipe. Une démarche assez rare, même si il se murmure que Neymar a tenté lui, de mettre 20 ME de sa poche pour boucler son transfert du PSG à Barcelone la semaine dernière. Une preuve en tout cas que le Brésilien de l’OM voulait plus que tout quitter la Canebière, et il a même baissé son salaire pour cela. Chose rare dans un championnat turc où les stars étrangères sont en général très bien rémunérées.