OM : Luiz Gustavo a bien tout fait pour quitter Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato.

Ses adieux larmoyants dans une vidéo adressée aux supporters ont fait leur effet, mais Luiz Gustavo n’a toutefois pas hésité lorsqu’il lui a été proposé de quitter l’OM.

Courtisé de longue date par Fenerbahçe, le Brésilien avait été remonté de voir ses dirigeants refuser plusieurs offres de la part du club turc. Craignant de devoir rester à Marseille, qui n’avait pas l’argent pour recruter son remplaçant, l’ancien du Bayern Munich a mis la main à la poche, rognant sur un million d’euros de prime prévues pour aider le Fener à boucler l’opération. Et s’il a signé un contrat à plus longue durée en Turquie, il a également fait une croix sur son très copieux salaire marseillais.

Luiz Gustavo émargeait à quasiment 6 ME par an sous le maillot olympien. Il est désormais payé à hauteur de 2,7 ME par an, annonce Fotomac, même si les impôts en Turquie sont bien moins importants. Et forcément, son engagement sur trois ans lui permet de compenser cette perte de salaire sur le long terme, même si le Brésilien aurait aussi pu s’engager libre avec le club de son choix en juin 2020. Néanmoins, le désir de quitter un navire marseillais en grande difficulté était visiblement le plus fort.