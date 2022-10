OM : Luis Suarez oublié, Bamba Dieng a frappé

Dans : OM.

Indésirable lors du mercato estival, Bamba Dieng a été poussé vers la sortie par l’OM mais n’a finalement pas trouvé de point de chute.

Auteur d’une belle saison avec Jorge Sampaoli en 2021-2022, Bamba Dieng avait inscrit sept buts en Ligue 1. Prometteur et très apprécié des supporters de l’OM, l’international sénégalais a toutefois été poussé vers la sortie par Pablo Longoria lors du mercato estival. Et pour cause, le président marseillais voyait en Bamba Dieng un joueur à forte valeur marchande dont le transfert aurait rapporté plus de 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. Ainsi, Igor Tudor n’a pas utilisé le Sénégalais durant la préparation et Bamba Dieng a été proche de rejoindre l’OGC Nice. En effet, un accord avait été trouvé entre Marseille et le Gym pour le transfert du natif de Diambars mais son transfert a été annulé en raison d’un problème détecté à la visite médicale.

Bamba Dieng a grillé Luis Suarez à l'OM

A la suite de cet épisode, Bamba Dieng a progressivement été réintégré au groupe professionnel durant les entraînements. Et le Sénégalais voit enfin le bout du tunnel avec trois entrées en jeu consécutives en Ligue 1 face à Angers, Ajaccio et dimanche soir face au PSG. Pour les observateurs, il est clair que le retour dans le groupe de Bamba Dieng chamboule les équilibres du vestiaire. Il faut dire qu'Igor Tudor est sensible aux qualités de vitesse et de percussion de Bamba Dieng, lequel serait désormais passé devant Luis Suarez dans la hiérarchie des attaquants à l’Olympique de Marseille. La preuve, l’attaquant colombien, recruté pour 10 millions d’euros en provenance de Grenade l’été dernier, n’est pas rentré au Parc des Princes. Au contraire, Bamba Dieng a été choisi par Igor Tudor pour suppléer Alexis Sanchez en cours de jeu face au PSG. A l’international sénégalais de confirmer ce beau retour en forme avec un but dans les prochains matchs. Pour rappel samedi, Marseille affronte Lens dans le choc de la douzième journée de Ligue 1.