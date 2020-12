Dans : OM.

A le veille du match à Nîmes, l'entraîneur de l'OM était en conférence de presse. L'occasion pour André Villas-Boas de reconnaître que Marseille s'était planté avec Luis Henrique.

Renfort vedette du mercato estival marseillais, Luis Henrique a suscité de gros espoirs lorsqu’il s’est engagé le 25 septembre dernier avec l’OM moyennant une opération estimée à 12ME. Evoquant la signature du jeune attaquant brésilien de Botafogo, Pablo Longoria avait confié que ce dernier « pouvait jouer partout ». Mais moins de trois mois plus tard, le constat est là, Luis Henrique n’est pas du tout le profil attendu par l’Olympique de Marseille, à savoir un numéro 9 pur et dur. Et ce jeudi, André Villas-Boas a reconnu que cette signature était une erreur, et l’entraîneur portugais de l’OM de reconnaître que le mercato d’hiver pourrait peut-être permettre de corriger ce bug majeur.

Face aux médias, André Villas-Boas a été clair. « Il nous a manqué un 9 de référence au mercato d’été. On s’est peut-être raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur que l’on avait imaginé avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va peut-être falloir faire quelque chose au mercato d’hiver (...) Luis est là pour le futur, je dois lui laisser du temps. On se devait de le prendre maintenant car après il aurait été trop cher (…) Mais on a fait cette erreur avec ce poste de numéro neuf », a expliqué AVB avec une franchise assez déconcertante. Au final, l’Olympique de Marseille en revient au point de départ, il faut toujours ce buteur tant attendu, Luis Henrique et Dario Benedetto n'étant pas à la attente des espoirs phocéens. Reste que sur le marché des transferts, un bon numéro 9 coûte cher, et même très cher. L'OM le sait, mais tentera quand même sa chance en janvier prochain.