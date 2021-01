OM : Luis Henrique positif au covid

Dans : OM.

Le joueur brésilien recruté l'été dernier par l'OM a subi un contrôle positif au covid lundi dernier à son retour après les vacances.

Luis Henrique est absent du groupe marseillais pour la réception de Montpellier, ce mercredi soir, et pour cause, le jeune attaquant brésilien de l’OM a été contrôlé positif au coronavirus dans le cadre d’un test fait lundi par l’ensemble des joueurs de l’Olympique de Marseille. Parti dans son pays natal pendant la trêve hivernale, Luis Henrique avait passé un test PCR lors de son retour à la Commanderie, et le résultat était alors négatif, ce qui lui avait permis de s'entraîner avec ses coéquipiers phocéens. Depuis l'annonce de ce test positif, le joueur brésilien a évidemment mis à l'écart du groupe d'André Villas-Boas.