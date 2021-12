OM : Luis Henrique, le fiasco à 8ME signé Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Recruté par Pablo Longoria, qui était alors directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Luis Henrique est en passe d'être mis au placard par Jorge Sampaoli, comme il l'avait été par Andre Villa-Boas.

Entre Villas-Boas et Pablo Longoria, les choses ont commencé à tourner au vinaigre lorsqu’en décembre 2020, celui qui était l’entraîneur de l’OM avait confié au sujet de Luis Henrique, recruté quelques mois avant pour faire être la doublure de Dario Benedetto, qu’il n’était pas du tout le numéro qu’il attendait. « On s’est raté », avait lancé l’entraîneur portugais au sujet d’un joueur déniché par celui qui n’était encore que le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Un choix qui avait été validé par Frank McCourt, mais également par AVB, et qui un an plus tard ressemble effectivement à ce qu’avait prévu ce dernier, à savoir une erreur de casting. L’ancien joueur de Botafogo pouvait éventuellement rebondir avec la venue sur le banc du club phocéen de Jorge Sampaoli, mais l’Argentin n’est pas plus convaincu que son prédécesseur par l’attaquant de 19 ans. Et sur le plan financier, l’idée de bonifier sa valeur d’achat (8 millions d’euros), peut déjà être oubliée.

Luis Henrique renvoyé au Brésil, Botafogo en rêve

Luis Henrique não fica no Olympique para a próxima temporada. O clube francês emprestará o jogador. O retorno do jogador seria maravilhoso... — Gazet🅰️ Alvinegr🅰️ ⭐≛≣ ¹⁸⁹⁴ (@Gazetalvinegra) December 8, 2021

Selon le quotidien sportif, sauf retournement invraisemblable de situation, l’avenir de Luis Henrique à l’Olympique de Marseille s’annonce très terne. « Le Brésilien n’est pas un attaquant de pointe, c’est un ailier, mais même dans ce rôle-là il n’a pas convaincu ni AVB, ni le nouveau staff. Jorge Sampaoli lui préfère à peu près tous les autres joueurs et quand il l’utilise, il ne lui offre que quelques minutes par match », constate Baptiste Chaumier. Au Brésil, certains supporters de Botafogo ont bien vu que Luis Henrique était dans le dur à l'OM, au point d'espérer un retour rapide de ce dernier sous forme de prêt, car le club n'a évidemment pas les moyens financiers de faire revenir son ancien joueur. L'avenir de celui qui était présenté comme le futur crack du Brésil est tout de même très flou à Marseille.