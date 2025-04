OM ‍: Luis Henrique et l'Inter, accord officiellement trouvé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sait que l'été prochain sera chaud sur le marché des transferts. Au rayon des départs, celui de Luis Henrique se précise chaque jour un peu plus.

L'OM est plus que jamais concentré dans la course à la Ligue des champions. Le club phocéen sait qu'une prochaine participation en C1 sera vitale pour ses finances. Aussi, elle permettra d'accueillir des joueurs d'un calibre supérieur. Pablo Longoria et Medhi Benatia devront également ficeler certains départs afin de renflouer durablement les caisses et préparer l'avenir. Certains joueurs phocéens ont de très belles valeurs marchandes, à l'instar de Luis Henrique. Le Brésilien réalise une magnifique saison. De quoi susciter la convoitise de l'Inter, qui en fait même une priorité à signer dès la fin de l'exercice en cours. Et la perspective de rejoindre la Lombardie plait beaucoup à l'ancien de Botafogo.

Luis Henrique trouve son futur club

Selon les informations de Foot Mercato, un accord verbal a en effet été trouvé ces dernières heures entre Luis Henrique et l'Inter. Le Brésilien est conscient de l'opportunité qui se présente et il compte bien la saisir. Cette saison avec l'OM, Henrique a planté 9 buts et délivré 8 passes décisives. Dans le meilleur des cas, l'Inter veut pouvoir compter sur les services du joueur de 23 ans dès la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Si l'accord est trouvé avec Luis Henrique, il faut désormais en faire de même avec l'Olympique de Marseille.

La direction phocéenne ne bradera pas son joueur, estimé à 30 millions d'euros. Un prix élevé que l'Inter pourrait être tenté de renégocier. Mais en tout cas, c'est une belle somme d'argent qui attend l'OM pour Luis Henrique. Et ce n'était pas bien parti à son sujet. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le natif de Joao Pessoa revit et exprime enfin ses qualités au plus haut niveau.