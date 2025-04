OM ‍: Luis Henrique et Greenwood, Riolo éclate de rire

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Sous pression avant la réception de Brest, ce dimanche soir lors de la 31e journée de Ligue 1, l’OM a fait le travail (4-1). Partis en stage plus tôt dans la semaine, les joueurs de Roberto de Zerbi ont montré une autre attitude pendant la rencontre. Une dramaturgie qui n’est pas forcément au goût de Daniel Riolo.

Pour la première fois depuis mai 1993, l’OM a enchainé un troisième match à domicile en inscrivant au minimum trois buts. Une victoire contre Brest synonyme d’une deuxième place retrouvée devant le LOSC. Revenu à un schéma de jeu plus simple, Roberto de Zerbi a été satisfait de l’attitude de ses joueurs ce dimanche soir. Peut-être l’effet recherché par le technicien italien suite au stage effectué à Rome cette semaine. Pour Daniel Riolo, cette opération semble être de trop. Dans l’After foot, l’éditorialiste pense que les efforts faits par Luis Henrique et Mason Greenwood notamment devraient être la base de leur jeu. « Si pour voir ces deux joueurs-là, faire les courses qu’ils ont faites ce soir, il faut aller faire un stage dans le nord de Rome, réfléchir et se parler. Qu’est-ce que ça veut dire le professionnalisme dans le football ? »

Daniel Riolo surpris en bien par Luis Henrique

Dans le debrief de la rencontre sur RMC, Daniel Riolo a été agréablement surpris des courses notamment défensives de l’ailier brésilien. « J’ai vu deux replis défensifs de Luis Henrique dans sa position initiale lors de son arrivée en France. Je l’ai vu courir, faire deux trois pressings. Je me suis dit ah ouais toi, tu peux faire ça », ironise-t-il. Effectivement, ces dernières semaines, les attitudes de Mason Greenwood et de Luis Henrique ont été remises en question. Les deux joueurs ont su retrouver de la confiance avant d’aborder les 3 dernières journées capitales dans la lutte à la Ligue des champions.