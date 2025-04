OM ‍: Luis Henrique a déjà quitté Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne dira pas non aux départs de certains joueurs l'été prochain lors du marché des transferts afin de renflouer ses caisses. Luis Henrique pourrait d'ailleurs rejoindre l'Italie, lui qui a la cote du côté de l'Inter.

L'OM pourrait bien finir par tout perdre en cette fin de saison. Le collectif de Roberto De Zerbi peine à convaincre, tout comme les choix de l'Italien. L'ancien de Brighton devra pourtant changer la dynamique actuelle afin d'éviter un fiasco XXL. Pour ce faire, il pourrait s'appuyer sur Luis Henrique. Le Brésilien réalise une très belle saison. Assez pour attirer l'oeil des meilleures équipes européennes. C'est le cas de l'Inter. Simone Inzaghi adore son profil et veut que sa direction fasse l'offre qu'il faut à l'Olympique de Marseille pour rafler la mise. Selon les informations de Calcio Mercato, l'idée est d'ailleurs d'envoyer une première offre à l'OM de 20 millions d'euros.

Luis Henrique, l'Inter touche bientôt au but

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Un montant qui ne devrait pas suffire à la direction marseillaise, qui demande près de 35 millions d'euros pour lâcher Luis Henrique. Problème pour les Phocéens, le fait que le joueur auriverde veuille quitter la Canebière. En effet, il aurait d'ores et déjà dit oui à l'Inter pour une arrivée l'été prochain. L'OM et l'Inter vont donc devoir trouver un terrain d'entente mais la belle rentrée d'argent à venir devrait rassurer quelque peu la direction phocéenne. Avant de très probablement quitter Marseille, Luis Henrique devra rendre la confiance qui lui a été donnée en cette fin de saison. L'objectif est d'assurer la place des pensionnaires du Stade Vélodrome dans le top 4 de Ligue 1. Cela commencera par une victoire ce samedi soir à domicile face à Montpellier, lanterne rouge du championnat et tout proche de la relégation.