OM : Lopez et Under arrivent, le feu d'artifice signé Longoria !

Les événements se précipitent du côté de l'Olympique de Marseille puisqu'après la signature de Leonardo Balerdi, Pablo Longoria a verrouillé les signatures de Paul Lopez et Cengiz Under.

Ces dernières saisons, l’Olympique de Marseille était plutôt prudent lors du mercato, le club phocéen préférant miser sur des joueurs expérimentés, et des transferts classiques. Mais avec Pablo Longoria les supporters de l’OM découvrent un marché des transferts version trading, avec de nombreux prêts et des signatures nombreuses mais avec des joueurs prometteurs tout en ayant des choses à prouver. Marseille ne fera donc pas signer des grands noms, mais fera des paris, quitte à en perdre quelques-uns. Après De la Fuente et Gerson, le club de Frank McCourt a obtenu la signature de Leonardo Balerdi, prêté l’an passé par Dortmund, mais l’Olympique de Marseille va également très vite voir débarquer Pau Lopez, le gardien de but de l’AS Rome, et son coéquipier turc Cengi Under, deux joueurs sur lesquels José Mourinho ne compte pas.

En effet, RMC annonce que l’affaire est bouclée pour ces deux prêts. « Comme annoncé par Sky Sport, l’OM a bouclé les arrivées en prêt avec OA de Pau Lopez et de Under. L’OA du gardien est de 15M€ et de Under avoisine 8 M€. Les deux joueurs arrivent sur Marseille en début de semaine pour passer la visite médicale », précise Mohamed Bouhafsi, le patron du football du média. De quoi faire passer un bon week-end aux fans de l'Olympique de Marseille qui sont emballés par cette manière de procéder de leur nouveau président. La réalité du terrain dira si tout cela est positif sur le plan sportif, car c'est là que sera jugé le travail de Pablo Longoria et nulle part ailleurs.