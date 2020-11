OM : Lopez et Kamara, c'est presque les feux de l'amour

Dans : OM.

Moins d’un mois après le départ de Maxime Lopez de l’OM pour Sassuolo, Boubacar Kamara n’arrive toujours pas à réaliser. Le minot est attristé, il l’a fait savoir dans une vidéo publiée par le club sur son site officiel.



Maxime Lopez a laissé un grand vide à l’Olympique de Marseille, du moins du côté de Boubacar Kamara. Le milieu de terrain franco-algérien a rejoint Sassuolo le 5 octobre, soit le jour de la fin du mercato d’été. Prêté avec option d’achat obligatoire s'il dispute au moins 20 matches cette saison, le natif de Marseille, formé à l'OM, manque déjà à son ex-coéquipier. Kamara l’a fait savoir sur le site officiel du club phocéen pour Objectif Matchs.

« Il me manque. Incroyable. C’est bizarre. Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble. Et là, il est plus là. C’est la vie. On savait que ça arriverait mais bon, pas si tard, dans la dernière journée de mercato. On ne s’était pas préparés à ça. Mais bon, tant qu’il est heureux, je suis content pour lui. On va le suivre, on va le regarder », a-t-il déclaré, nostalgique, en pensant à celui qui a déjà disputé deux matches avec sa nouvelle équipe. Son message a été entendu par Maxime Lopez, qui de l’autre côté des Alpes, lui a répondu : « Love mon frère tu me manques », accompagné de deux cœurs. L’échange entre les deux jeunes joueurs a suscité beaucoup de réactions de supporters marseillais. Toutefois, ces derniers peuvent garder un espoir de voir Lopez reporter le maillot olympien si les conditions décidées par l’OM et Sassuolo pour l’option d’achat ne sont pas remplies.