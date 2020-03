OM : Lopez à prix discount, même Mourinho débarque

Dans : OM.

Malgré la très bonne saison 2019-2020 de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, Maxime Lopez, lui, vit un exercice un peu plus délicat…

Sous les ordres d’André Villas-Boas, Maxime Lopez était clairement en manque de temps de jeu, avant la suspension des compétitions. Avec 27 matchs au compteur cette saison, le joueur de 22 ans n’était plus que l’ombre du grand espoir que l’OM attendait à ses débuts. Remplaçant derrière le duo Rongier - Sanson, le minot a même été placé sur la liste des transferts en vue du prochain mercato estival. En fin de contrat en 2021, Lopez pourrait profiter de l'occasion afin de se lancer dans un nouveau défi. Sûrement à l’étranger, où son profil plaît toujours, et notamment en Espagne. Déjà intéressé par le recrutement de Lopez en 2019, le FC Séville va revenir à la charge au cours des prochains mois, alors que l’OM ne réclamera que 10 millions d’euros pour lâcher son milieu de terrain.

Une somme qui aiguise l'appétit d’autres clubs européens, en Angleterre notamment. En effet, selon le Daily Star, West Ham a des vues sur Lopez. Mais plus étonnant encore, Tottenham serait aussi dans la course. D’après les médias anglais, José Mourinho « admire Lopez et le considère comme une recrue excitante pour l'avenir », surtout en cas d’accord « à prix réduit ». Une nouvelle qui va donner le sourire à Lopez en cette triste période de crise sanitaire. Car même s’il rêve de jouer en Liga, le milieu marseillais ne crachera probablement pas sur une proposition des Spurs, quelques années après avoir refusé Liverpool...