OM : Longoria voulait Wass, il a refusé ce délire

Le président de l'Olympique de Marseille avait bien l'intention de recruter Daniel Wass lors du mercato, mais le club de Valence a refusé toutes les propositions du patron de l'OM.

Pablo Longoria a réalisé un mercato spectaculaire pour l’Olympique de Marseille cet été, mais bien évidemment le patron de l’OM n’a pas eu gain de cause dans l’ensemble de ses nombreux dossiers. Ce n’est pas un secret, parmi les pistes suivies par le club phocéen, il y avait celle qui menait à Daniel Wass, le milieu offensif danois de Valence. Demi-finaliste du récent Euro, le joueur de 32 ans a rapidement fait savoir à ses dirigeants espagnols qu’il souhaitait profiter de ce marché des transferts pour quitter Valence, avec qui il est entré dans sa dernière année de contrat. Une situation qui ouvrait donc la porte à des négociations.

Longoria a offert 1,5ME pour Wass

Pour Marca, Daniel Wass a été très clair le 2 août dernier lorsqu’il a rencontré Anil Murthy, président du club espagnol, et Miguel Angel Corona, le secrétaire technique, c’est à l’Olympique de Marseille qu’il souhaitait signer. Pour arriver à cela, l’OM avait transmis une première offre de 900.000 euros, mais cette proposition n’a même pas été étudiée par les dirigeants de Valence. Déterminé à faire signer l’international danois, Pablo Longoria est revenu à la charge auprès d’un club qu’il connait bien, en mettant cette fois 1,5 million d’euros sur la table des négociations.

Wass à Marseille, Valence était trop gourmand

Là encore, et malgré le souhait très clair de Daniel Wass de rejoindre l’Olympique de Marseille, Valence a répondu non à cette relance. Et pour cause, selon le quotidien sportif espagnol, Valence souhaitait en fait récupérer 6 millions d’euros dans la vente de son milieu de terrain. L’écart était tel entre l’OM et Valence, que l’affaire en est restée là et Pablo Longoria a tourné le dos à cette piste. Même s’il n’a pas apprécié cet échec, le milieu de terrain n’est pas parti au clash et a repris le chemin de la Liga sans broncher.