OM : Longoria vise un très gros coup en Espagne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a deux semaines, Nasser Larguet a quitté l’Olympique de Marseille, dont il était le directeur du centre de formation.

Alors que le mercato approche et que les journées de Pablo Longoria vont être bien remplies, il s’agit évidemment d’un coup dur pour le président de l’Olympique de Marseille. Cela étant, l’ancien recruteur de la Juventus Turin ou encore du FC Valence a plus d’un tour dans son sac. En l’espace de seulement quelques jours, il a identifié l’homme qu’il voulait recruter pour compenser le départ de Nasser Larguet à l’OM. Et selon les informations du site Valencia Plazza, c’est une référence du football espagnol dans ce rôle que souhaite recruter Pablo Longoria en la personne de Marco Otero, qui occupe actuellement ce poste au FC Valence. Les deux hommes se sont connus à Valence, où Pablo Longoria a fait venir Marco Otero. Et depuis, ils entretiennent une relation très forte.

Maco Otero priorité de Longoria à la formation

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sous contrat avec le FC Valence jusqu’en juin 2024, Marco Otero est le rêve absolu de Pablo Longoria pour devenir le directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Des premiers contacts ont été noués entre le président phocéen et le patron de la formation du FC Valence. Seule une résiliation du contrat de Marco Otero à Valence pourrait permettre à Marseille de récupérer l’ancien dirigeant du FC Bale, dont le travail colossal abattu en Suisse est reconnu de tous. Très réputé, Marco Otero n’est pas uniquement ciblé par l’Olympique de Marseille. Et pour preuve, le média espagnol dévoile que son profil plait également à Schalke 04 et à l’Inter Milan. Mais en raison de ses excellentes relations avec Pablo Longoria, Marco Otero est plus proche de l’OM que des autres clubs. Un dossier à finaliser au plus vite pour le président marseillais, qui réaliserait là un joli coup pour compenser la perte de Nasser Larguet, lequel a quitté Marseille pour raisons personnelles.