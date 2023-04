OM : Longoria viré en fin de saison, un scénario existe

Dans : OM.

L'OM est lancé dans son sprint final en Ligue 1. Un place sur le podium est vitale pour la suite du projet de Frank McCourt, et Pablo Longoria le sait bien.

A Marseille, on espère que l'OM gardera le rythme en cette fin de saison de Ligue 1. Pour l'instant, les hommes d'Igor Tudor font le travail et ne baissent pas la garde. Dauphin du PSG au soir de la 32e journée de championnat, l'OM sait en revanche que le chemin sera encore long avant de pouvoir souffler. Car des déplacements à Lens et à Lille sont encore à venir. L'objectif est avant tout d'assurer une place sur le podium, afin de permettre au club phocéen de se montrer actif et attractif cet été lors du mercato. Pablo Longoria le sait, lui qui bénéficie toujours de la pleine confiance de Frank McCourt. C'est en tout cas ce qu'a révélé ces dernières heures Florent Germain.

Longoria, McCourt en veut encore

Sur l'antenne de BFM Marseille, le journaliste a en effet déclaré que le poste de l'Espagnol n'était pour le moment pas menacé. « Je pense qu'il y a une grande confiance de McCourt envers Longoria. Après, il prend des risques, il est obligé d'inventer pour recruter et être ambitieux. Je ne pense pas que son avenir serait remis en cause s'il y avait une quatrième place, mais il vaut mieux être deuxième », a notamment indiqué Florent Germain, qui sait qu'une absence sur le podium en fin de saison pour l'OM serait dramatique et amènerait sans doute des grands changements. Mais les hommes d'Igor Tudor vont devoir tout faire pour éviter pareil scénario. Pour cela, ils seraient bien inspirés de retrouver une régularité au Stade Vélodrome. Et ça tombe bien, l'OM reçoit Auxerre le week-end prochain en Ligue 1. Pas le droit à l'erreur donc, sachant que le RC Lens pousse fort derrière.