OM : Longoria veut relancer un flop pour 5 ME

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant capable d’évoluer sur le côté gauche, l’Olympique de Marseille s’intéresse au Capverdien Jovane Cabral. Un pari plutôt risqué dans la mesure où le joueur du Sporting Portugal sort d’une saison très compliquée.

Directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille devra bâtir un effectif à la hauteur de ses ambitions. Ou plutôt celles de Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin estime que son groupe a besoin de renforts à plusieurs postes, et notamment sur le côté gauche de son attaque. Il faut dire que personne ne s’est vraiment installé dans cette position ces derniers mois. Après ses débuts prometteurs, Konrad de la Fuente s’est rapidement éteint. Et d’autres alternatives comme Luis Henrique ou encore Cédric Bakambu n’ont pas répondu aux attentes dans ce rôle.

Le président Pablo Longoria a donc étudié le marché pour finalement atterrir sur la piste Jovane Cabral (23 ans). Selon les informations du quotidien sportif A Bola, l’Olympique de Marseille apprécie les qualités de percussion du Capverdien. Et ce même s’il sort d’une saison très compliquée. L’ailier du Sporting Portugal n’était que peu utilisé en première partie d’exercice, d’où son départ en prêt à la Lazio Rome cet hiver. Mais avec le club de la capitale italienne, Jovane Cabral n’a disputé que quatre matchs toutes compétitions confondues.

Le prix de Cabral fixé

Autant dire que l’international capverdien traverse une période difficile. Cela n’a pas l’air d’inquiéter l’Olympique de Marseille, pas non plus refroidi par le prix réclamé. Pour la dernière année de contrat de son joueur, le Sporting Portugal réclamerait tout de même entre 5 et 6 millions d’euros. Un montant non négligeable pour un élément en difficulté, qui plus est dans cette situation contractuelle. Il y a donc fort à parier que Pablo Longoria tentera de négocier un tarif plus intéressant.