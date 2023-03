OM : Longoria veut Asensio à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison, Marco Asensio est dans le viseur de Pablo Longoria pour le mercato de l’OM.

L’été dernier, Pablo Longoria a prouvé que rien n’était impossible en période de mercato à Marseille en recrutant Alexis Sanchez. En fin de contrat avec l’Inter Milan, l’international chilien s’est engagé avec l’OM à la surprise générale. Pablo Longoria aimerait refaire un coup similaire avec un joueur de calibre international en fin de contrat l’été prochain. C’est ainsi que selon les informations du site 90 Min, l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1 est très intéressé par Marco Asensio, dont le bail avec le Real Madrid expire en juin prochain. Remplaçant dans l’esprit de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole, le milieu offensif espagnol de 27 ans est toutefois un remplaçant fiable, auteur de 7 buts et de 5 passes décisives depuis le début de la saison en dépit de son faible temps de jeu.

Une concurrence énorme pour l'OM dans le dossier Asensio

La concurrence sera néanmoins très féroce pour Pablo Longoria dans le dossier Marco Asensio. Sur le papier, l’idée du président de l’OM est excellente, d’autant que l’Espagnol est encore relativement jeune. Mais sa situation contractuelle a alerté les plus grands clubs européens puisque selon 90 Min, des clubs de la dimension du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid, du Bayern Munich, de la Juventus Turin ou encore de Chelsea et d’Arsenal font également partie des clubs intéressés par Marco Asensio. De plus, et il s’agit de l’élément le plus critique pour l’OM dans ce dossier, le joueur souhaite absolument rester au Real Madrid. Pour l’heure, le club merengue ne lui a pas encore transmis d’offre de prolongation de contrat mais dans l’idéal, Marco Asensio compte poursuivre l’aventure au sein de son club de cœur, quitte à baisser légèrement son salaire au vu de son statut de remplaçant. Autant dire que dans ce dossier, Marseille part de très loin mais Pablo Longoria sait qu’il n’a rien à perdre, raison pour laquelle il a bien l’intention de tenter le coup à fond.