OM : Longoria, un nouveau coup de génie estimé à 50 ME !

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à l'OM à l'été 2021, Mattéo Guendouzi fait l'unanimité. L'international français devrait même faire le bonheur financier de sa direction dans le futur...

L'OM a eu du flair en allant récupérer Mattéo Guendouzi à Arsenal. Le milieu de terrain, plus en odeur de sainteté chez les Gunners, était parti en prêt du côté de l'Hertha Berlin. Conscient de sa qualité malgré quelques problèmes de comportement, Pablo Longoria a également convaincu Arsenal de se faire prêter avec option d'achat le joueur formé au PSG. Auteur d'une première saison époustouflante, Guendouzi a récemment vu son option d'achat être levée par l'OM, qui a déboursé 11 millions d'euros pour l'acheter définitivement. Une belle récompense pour le joueur de 23 ans mais également pour les Phocéens. Car cela faisait longtemps que l'OM n'avait pas eu dans ses rangs un joueur jeune avec un très fort potentiel. Et les récentes performances de Guendouzi, couplées à son nouveau statut d'international, font grimper en flèche sa valeur marchande.

Guendouzi, Longoria a flairé le bon coup

À la mémoire de Yves et soutien aux personnels soignants pic.twitter.com/ASPFMAFcWD — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) September 18, 2022

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025, Mattéo Guendouzi est estimé actuellement à 25 millions d'euros. Mais en réalité, son prix est le double en cas de départ prochain si l'on en croit les estimations du CIES. Un montant très élevé qui ferait assurément les affaires de l'OM et de Pablo Longoria en cas de nécessité de ventes dans les prochaines semaines. Malgré un bon début de saison, la concurrence sera encore une fois rude pour les hommes d'Igor Tudor en Ligue 1. Il faudra également gérer les matchs de Ligue des champions. Une non-qualification de l'OM pour la prochaine C1 pourrait forcer les Phocéens à faire des ventes l'été prochain. Que Marseille se rassure, le club compte encore des joueurs à forte valeur marchande. Et l'OM peut remercier Pablo Longoria, qui a su voir le potentiel sportif et financier en Mattéo Guendouzi. Ce dernier fait d'ailleurs partie du groupe France qui affrontera l'Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre prochains.