OM ‍: Un miracle à 11 millions d'euros tombe du ciel

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une porte de sortie pour Azzedine Ounahi depuis le début du mercato, l’OM touche au but. Le club phocéen est en négociations avancées avec Gérone pour le transfert de l’international marocain.

Après une belle saison en prêt du côté du Panathinaïkos en 2024-2025, Azzedine Ounahi a une belle cote sur le marché des transferts. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui n’a jamais envisagé de réintégrer l’international marocain à son groupe professionnel cet été. Roberto De Zerbi et les dirigeants olympiens ont toujours été clairs avec l’ancien Angevin, ce dernier doit trouver une porte de sortie d’ici au 31 août. Il ne reste plus qu’une petite dizaine de jours pour cela, mais les choses avancent enfin.

🇪🇸 #Girona is pushing hard for the signing of Azzedine #Ounahi 🇲🇦



💰Ready to submit a new offer to #OM close to €11M (higher than #paofc) and 4-year contract to the player from Morocco.



🚨 #Espanyol still in the race as Ounahi prefers to play in La Liga pic.twitter.com/S39jsas3IO — George Tsarouchas (@geo_tsar) August 21, 2025

Tandis que le joueur a refusé des offres lucratives en Russie, c’est à priori du côté de l’Espagne que son avenir devrait s’écrire. A en croire les informations du journaliste George Tsarouchas, des négociations sont avancées entre l’OM et Gérone. Un départ pour plus de 10 millions d’euros est dans les tuyaux, une excellente nouvelle pour Marseille qui va récupérer un joli chèque pour un joueur qu’il ne comptait plus utiliser. « Gérone pousse fort pour la signature d’Azzedine Ounahi » écrit le journaliste sur son compte X avant de poursuivre.

Ounahi vendu en Liga, ça brûle

« Le club espagnol est prêt à soumettre une nouvelle offre à l’OM proche de 11 millions d’euros et un contrat de 4 ans au joueur marocain. L’Espanyol Barcelone est toujours dans la course. Ounahi veut jouer en Liga » écrit notre confrère. Autrement dit, tout va désormais se jouer entre les deux clubs espagnols pour la signature du milieu de terrain marocain de 25 ans. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui va pouvoir faire jouer la concurrence entre Gérone et l’Espanyol dans le but de tirer un maximum de la vente d’Ounahi, dont le départ d’ici la fin de l’été semble à présent certain.