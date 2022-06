OM : Longoria tente un coup à plus de 15 millions d'euros

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une saison plutôt intéressante avec l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng pourrait partir cet été. L’attaquant sénégalais ne manque pas de sollicitations au mercato. Et son président Pablo Longoria espère réaliser une grosse vente sur son transfert.

Le paradoxe Bamba Dieng. Souvent critiqué voire moqué pour sa maladresse devant la cage adverse, l’attaquant de l’Olympique de Marseille est pourtant l’auteur du plus beau but de la saison en Ligue 1. Son geste acrobatique à Strasbourg (victoire 0-2) en décembre dernier a marqué les esprits. Et contribue sûrement à sa cote sur le marché des transferts. En effet, le Sénégalais ne manque pas de sollicitations. L’hiver dernier déjà, Newcastle faisait partie de ses prétendants.

"Il y avait @dimpayet17 qui me disait laisse...et je ne l'ai pas écouté" 😂



𝗖𝗵𝗲𝗶𝗸𝗵 𝗔𝗵𝗺𝗮𝗱𝗼𝘂 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗠𝗯𝗮𝗰𝗸𝗲 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 remporte le titre du meilleur but de @Ligue1UberEats lors de #RCSAOM 😍🇸🇳

Félicitations 🔵⚪️ #TropheesUNFP #TeamOM pic.twitter.com/q885sWsY3q — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 15, 2022

On ignore si les Magpies comptent revenir à la charge. En tout cas, Foot Mercato nous apprend que des clubs anglais continuent de prendre des renseignements sur sa situation. Mais le courtisan le plus déterminé se situe plutôt en Allemagne, où Fribourg a entrepris les premières démarches pour recruter Bamba Dieng. Le sixième de Bundesliga aurait contacté l’entourage du Marseillais pour évoquer une possible signature cet été. Nos confrères ne révèlent pas la réponse du joueur. Mais en marge de la cérémonie des Trophées UNFP, l’attaquant lancé par Nasser Larguet la saison dernière s’était montré catégorique.

Longoria veut plus de 15 M€

« Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine », annonçait le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Un départ n’est donc pas d’actualité pour celui qui avait prolongé jusqu’en 2024 en décembre. Sauf que Pablo Longoria n’est pas du même avis. De son côté, le président olympien ne s’oppose pas au transfert de Bamba Dieng, à condition de récupérer plus de 15 millions d’euros ! Un gros coup qui permettrait au dirigeant de revoir ses ambitions à la hausse dans son recrutement.