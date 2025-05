OM ‍: Longoria se bat comme un chien pour cet attaquant

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria est dur dans les affaires, et les clubs qui ont traité avec le président de l'Olympique de Marseille peuvent en témoigner. Du côté de l'Inter, on constate que le boss de l'OM est inflexible avant même le début du mercato.

Le patron de l'Olympique de Marseille adore les transferts, au point même de donner des vertiges ceux qui suivent l'actualité du club phocéen. Depuis qu'il a été nommé par Frank McCourt à la présidence de l'OM, Pablo Longoria a fait des dizaines et des dizaines d'opérations. Mais à chaque fois, l'Espagnol se montre intraitable, trouvant toujours des solutions pour faire venir à Marseille des joueurs dont on ne pensait pas qu'ils pourraient rejoindre le club de Frank McCourt. Depuis quelques jours, c'est au sujet de Luis Henrique que Longoria se bat comme un chien pour tirer le maximum de la vente de l'ailier brésilien à l'Inter. Le futur adversaire du PSG en finale de la Ligue des champions veut absolument recruter Luis Henrique, mais cela coince pour 3 millions d'euros.

L'OM ne cède rien pour Luis Henrique

Déterminé à recruter l'attaquant de l'Olympique de Marseille, les dirigeants de l'Inter ont proposé 24 millions d'euros plus 3 euros de bonus révèle Tuttosport. Une belle offre pour Luis Henrique, mais qui a été refusée par Pablo Longoria, lequel exige 30 millions d'euros cash, et ne veut pas descendre en dessous de ce prix. Même si le dossier est totalement à l'arrêt en raison de cette différence à hauteur de 3 millions d'euros, en Italie, on pense toujours que le président de l'OM reviendra à la table des négociations et donnera son accord. « L'OM souhaite conclure d'ici fin juin et le sentiment est qu'un accord pourrait être trouvé prochainement, malgré l'intérêt d'autres clubs comme la Juventus ou Nottingham Forest », précise le média italien.

L'Inter souhaitant faire venir Luis Henrique avant le Mondial des clubs, qui débute le 15 juin, les choses devraient rapidement avancer entre le club italien et l'Olympique de Marseille. Sauf si réellement Pablo Longoria se montre intransigeant, sachant que l'ailier brésilien a lui déjà négocié les termes de son futur contrat avec l'Inter.