OM : Longoria s'attaque aux supporters marseillais

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Dans une saison spéciale, l'OM continue de déchaîner les passions, que ce soit de manière positive ou négative. Si le club phocéen ne laisse jamais indifférent, les supporters marseillais ont fait preuve d'agressivité à de nombreuses reprises cette année, notamment en Ligue des Champions. Un problème à régler immédiatement pour Pablo Longoria.

Des incidents avec les supporters de l'OM, il y en a eu beaucoup cette saison. Que ce soit contre l'OL en Ligue 1 ou face à Tottenham et l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Malgré les sanctions de huis clos et les amendes, les fervents fans du club phocéen continuent de mettre le feu, et parfois le bazar, lors des matchs de l'OM à domicile. Plusieurs riverains marseillais se sont plaints auprès de la marie de Marseille du comportement de certains supporters. Pour Pablo Longoria, c'est inadmissible, et le club doit absolument régler ce problème. Présent en conférence de presse le mardi 15 novembre, le président marseillais a mis en garde les supporters.

Pablo Longoria n'a pas digéré les incidents en C1

« Je remercie nos supporters. C'est fondamental d'avoir ce soutien. On travaille au quotidien pour avoir un stade plein. L'ambiance du Vélodrome est unique. Il y a de la place pour tout le monde dans ce stade. Il y a un point noir : je n'ai pas digéré ce qui s'est passé contre Francfort en Ligue des champions. On doit travailler avec nos supporters pour en faire un stade où tout le monde doit être en sécurité. On a de très bonnes relations avec les supporters. Dans la vie, il faut assumer les responsabilités et on doit travailler avec tout le monde pour améliorer les conditions d'accueil autour du stade. On a beaucoup de choses à faire. On doit respecter la ferveur, mais on doit donner de la place à tout le monde. On doit faire un périmètre de sécurité autour du stade. On doit améliorer l'expérience de venir au Vélodrome », a déclaré le dirigeant espagnol qui a pour projet de rendre le Vélodrome plus accessible à tout le monde et moins dangereux. Les images des supporters avec des fumigènes dans la rue au milieu des voitures n'étant pas jugée comme rassurante. Éliminé de la Ligue des Champions, l'OM aura l'occasion de démontrer pendant le reste de la saison qu'il va prendre ce problème des supporters à bras le corps, même si Pablo Longoria s'attaque là à un dossier sensible.