OM : Longoria s'active sur une piste surprenante au mercato

Par Marc Verti

La Ligue 1 fait son retour le week-end du 6 août. Afin d’être préparé le mieux possible, Pablo Longoria souhaite encore renforcer l’effectif de l'OM avec l’arrivée d’un nouveau défenseur.

Il fait très chaud en ce moment à Marseille. Et l’arrivée d’Alexis Sanchez va encore plus faire bouillir les supporters de l’OM qui attendent la venue de leur grand attaquant. Mais en attendant cette officialisation, Pablo Longoria continue de se bouger sur le mercato. Après les recrutements de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, l’Olympique de Marseille se penche sur un nouveau défenseur central et va une nouvelle fois, mettre la main à la poche. Selon les informations de Foot Mercato, l’OM suivrait de près le joueur du Racing Club de Genk, Jhon Lucumí.

L’OM veut se forger une défense de fer

Jonathan Clauss et Nuno Tavares sont déjà arrivés il y a quelques jours pour renforcer l’arrière-garde marseillaise. Mais visiblement, selon Pablo Longoria, ce n’est pas assez pour protéger les buts de Pau Lopez. L’OM aimerait s’offrir les services de l’international colombien (4 sélections) Lucumí. Évalué à 9 millions d’euros par le site Transfermarkt et sous contrat jusqu’en 2023 avec le club belge, le joueur formé au Deportivo Cali avait fait forte impression en 2019 contre Liverpool en phase de groupes de la Ligue des Champions. Ce transfert est donc largement dans les moyens de Marseille qui s’offrirait un défenseur de 24 ans, plein de fougue et qui pourrait avoir son rôle pour pour aider l’OM à remplir ses objectifs de la saison. De retour en Ligue des Champions, le club phocéen compte bien se qualifier pour les huitièmes de finale, chose qui n’est plus arrivée depuis la saison 2011/2012 et un quart de finale perdu face au Bayern Munich. En Ligue 1, l’OM espère accrocher le podium et se prépare déjà pour la réception du Stade de Reims le dimanche 7 août. Même s'il faut également savoir si cette nouvelle arrivée en discussions, ne cache pas un transfert, cette fois-ci dans le sens des départs, dans l'effectif olympien.