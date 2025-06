OM ‍: Longoria s'active pour cette priorité du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Désireux de se renforcer à tous les postes ou presque, l’OM fait du recrutement d’un latéral droit une priorité malgré l’excellente saison réalisée par Amir Murillo, jugé intransférable par le club phocéen.

La défense n’a pas été le point fort de l’Olympique de Marseille en 2024-2025, c’est le moins que l’on puisse dire. Le club phocéen a encaissé 47 buts sur l’ensemble du championnat, le pire total parmi les équipes du top 5, ce qui n’a pourtant pas empêché les hommes de Roberto De Zerbi de finir seconds. Cette statistique met tout de même en avant une vraie fragilité de l’arrière-garde olympienne, un point à corriger d’urgence dans l’optique de la saison prochaine avec le retour de la Ligue des Champions. Parmi les défenseurs de l’OM, seulement deux joueurs semblent intransférables aux yeux des dirigeants.

Amir Murillo finit 3 fois meilleur note du match avec le Panama. Il est auteur de 3 passes décisives. 🇵🇦#TeamOM | @SofascoreINT pic.twitter.com/cuZ9KAiwe8 — 𝟏𝟐𝐞𝐦𝐞 𝐇𝐎𝐌𝐌𝐄 (@boubaDrks) June 21, 2025

Le capitaine Leonardo Balerdi bien sûr mais également le soldat Amir Murillo. Homme de base de Roberto De Zerbi, l’international panaméen a brillé avec 30 apparitions en championnat (1 but, 3 passes décisives) et un rôle clé dans le dispositif hybride du technicien italien. Dans son édition du jour, La Provence confirme d’ailleurs que l’intention de l’OM est bien de conserver le joueur de 29 ans, acheté pour seulement 2,5 millions d’euros en août 2023 et sous contrat pour encore trois saisons. Malgré tout, un recrutement est jugé comme essentiel à ce poste selon le quotidien régional, qui confirme que l’Olympique de Marseille va recruter un latéral droit lors de ce mercato estival.

L'OM cherche un concurrent à Murillo

« Un poste où Murillo est désormais incontournable, mais où un peu de concurrence ne devrait pas faire de mal à une équipe qui ajoutera au minimum 8 matchs de Ligue des Champions à son calendrier » écrit notre confrère Ludovic Ferro. Avec le départ de Luis Henrique, utilisé comme piston droit, à l’Inter et celui fort probable à venir de Pol Lirola, la venue d’un latéral droit fait sens. Reste à voir si l’OM cherchera à recruter une pointure à ce poste, reléguant ainsi Murillo sur le banc ou si Pablo Longoria et Medhi Benatia seront plutôt tentés de faire des économies sur ce poste avec la venue d’un joueur plus modeste dont le rôle sera de doubler le poste du Panaméen.