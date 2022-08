OM : Longoria roi du trading, la 11e recrue déjà ciblée !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi, l’OM a officialisé sa 10e recrue du mercato avec Issa Kaboré. Mais à priori, Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là.

Le mercato n’est pas encore terminé à l’Olympique de Marseille, malgré l’arrivée au poste de piston droit d’Issa Kaboré. Dans le sens des départs, on sait que cela va encore bouger, l’OM ayant la volonté de se séparer de Kevin Strootman et de Jordan Amavi mais également de Bamba Dieng ou encore de Duje Caleta-Car, à moins que le Croate n'accepte de prolonger. Dans le sens des arrivées, on pouvait en revanche penser que la venue d’Issa Kaboré, la 10e du mercato estival, était la dernière. Ce n’est pas le cas selon La Provence, qui affirme dans son édition du jour que Pablo Longoria vise encore -au minimum- une recrue à l’OM cet été. Le club phocéen veut s’attacher les services d’un renfort de taille en défense centrale, où Igor Tudor dispose actuellement de cinq joueurs (Gigot, Balerdi, Mbemba, Touré et Caleta-Car).

Longoria veut encore un défenseur à l'OM

Comme l’avait dévoilé Pablo Longoria en conférence de presse, l’Olympique de Marseille souhaite compter deux joueurs par position. Il manque donc un sixième défenseur central pour les trois postes de titulaire dans ce secteur de jeu à l’OM, d’où la volonté de Pablo Longoria de recruter un joueur de plus. L’idée est de recruter un potentiel titulaire, Leonardo Balerdi n’ayant pas rassuré grand monde contre Reims et Brest lors des deux premières journées de Ligue 1. Isaak Touré tape à la porte mais l’ex défenseur du Havre manque encore d’expérience pour aspirer à devenir un titulaire en Ligue des Champions. L’OM aimerait donc recruter un joueur solide, prêt à être titulaire immédiatement. Le profil d’Eric Bailly plait beaucoup à Marseille mais le dossier de l’international ivoirien de Manchester United n’est pas le seul sur le bureau de Pablo Longoria, qui continue en toute sérénité ses emplettes afin de bâtir l’effectif le plus compétitif possible à l’Olympique de Marseille pour la saison à venir.