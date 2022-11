OM : Longoria rêve de Thuram, c’est sérieux !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs d’un intérêt de l’OM pour Marcus Thuram dans l’optique du prochain mercato sont bien fondées.

Ces derniers jours en Allemagne, la rumeur d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Marcus Thuram se faisait de plus en plus insistante. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison, l’international français est-il réellement une cible de Pablo Longoria ? Dans son édition du jour, L’Equipe apporte la réponse et selon le quotidien national, Marcus Thuram est effectivement une cible de l’OM dans l’optique du prochain mercato estival. Le président olympien rêve d’attirer l’attaquant de 25 ans pour zéro euro mais la concurrence est démentielle dans ce dossier et Marseille part de « très loin » dans cet objectif selon L’Equipe. Il faut dire qu’en toute logique, le profil de l’international français, probable titulaire avec les Bleus contre la Tunisie mercredi, attire de nombreux cadors européens.

Longoria part de loin mais rêve de Thuram à l'OM

Déjà sur les rangs il y a un an et demi, l’Inter Milan fait partie des courtisans les plus sérieux de Marcus Thuram et les dirigeants italiens ont déjà pris contact avec l’entourage du joueur afin de manifester son intérêt. Outre les Nerazzurri, la Premier League est également aux pieds de Marcus Thuram. Aux manettes d’Aston Villa depuis quelques semaines, Unai Emery rêve d’attirer l’ancien buteur de Guingamp. En Allemagne, où Marcus Thuram cartonne depuis plusieurs années, le Borussia Dortmund est également très chaud à l’idée de le recruter. Malgré des concurrents de taille et une faible chance de rafler la mise, Pablo Longoria « rêve » d’offrir le fils de Lilian à l’Olympique de Marseille et même si l’OM part de « beaucoup plus loin » que ses concurrents, le président phocéen veut croire en ses chances de rafler la mise. Le quotidien national croit par ailleurs savoir que si la majorité des clubs sont dans l’optique de recruter Thuram pour zéro euro l’été prochain, certains ont tenté leur chance pour un transfert payant cet hiver. Mais la probabilité de voir le joueur changer d’air dès le mercato hivernal est quasiment nulle et tout se jouera donc l’été prochain pour Marcus Thuram.