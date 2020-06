OM : Longoria rêve de Marseille, McCourt l'ignore

Dans : OM.

Toujours à la recherche de son futur Head of football, l’Olympique de Marseille est associé à deux dirigeants espagnols depuis quelques jours.

En effet, les noms de Pablo Longoria et de Pep Segura circulent de plus en plus activement dans l’actualité marseillaise. Le premier cité a quitté Valence en septembre dernier tandis que le second était encore en poste au FC Barcelone il y a moins d’un an. Les deux pistes semblent donc prestigieuses pour l’Olympique de Marseille, mais elles ne sont pas vraiment perçues de la même manière en interne, selon Le Phocéen.

Renseignements pris, le média affirme que Frank McCourt n’a absolument pas contacté Pablo Longoria, comme cela avait été évoqué la semaine dernière. Pourtant, le piste intéresse « clairement » l’ancien directeur sportif du FC Valence, qui se voit parfaitement rebondir dans un club de la dimension de l’Olympique de Marseille, avec un coach prestigieux comme André Villas-Boas et alors que le club est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Or pour l’heure, l’OM n’a absolument pas manifesté son intérêt pour Pablo Longoria.

La piste Pep Segura plus crédible ?

En revanche, la piste menant à Pep Segura « paraît crédible » selon le média marseillais, qui ajoute que cette rumeur semble « bien plus consistance que celle de son compatriote ». Un scout espagnol est en tout cas persuadé que l’ancien secrétaire général du FC Barcelone a le profil parfait pour l’OM. « C'est quelqu'un de très strict, qui ne plaisante jamais, mais qui est extrêmement compétent sur sa méthodologie. Il était également très respecté au Barça, mais il voulait bouleverser complètement le système et c'est très compliqué dans un club comme ça. C'est un immense bosseur » explique-t-il. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud jettera son dévolu sur Pep Segura, alors que la piste Olivier Pickeu reste également d’actualité.