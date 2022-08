OM : Longoria régale les Marseillais, c'est lui la pépite

Dans : OM.

Par Marc Verti

Président de l'OM depuis 2020, Pablo Longoria ne cesse de mettre tout le monde d'accord grâce à son travail efficace dans le club marseillais. Cet été encore, le mercato prouve qu'il est bien l'homme de la situation à Marseille.

Cela faisait longtemps qu'un mercato n'avait pas été autant abouti à l'OM. Avec une qualification décrochée en Ligue des Champions lors de la dernière journée l'année dernière, Marseille a affiché pleinement ses ambitions durant ce marché des transferts en recrutant des joueurs confirmés. Eric Bailly, Jordan Veretout, Jonathan Clauss et l'ancienne gloire d'Arsenal, Alexis Sanchez. En plus de toutes ces arrivées qui font saliver les supporters phocéens sur le papier, Pablo Longoria s'est également activé pour donner un vent de fraîcheur au club. Mandanda, Kamara et Milik sont partis sans que leurs absences ne se fassent ressentir sur le très bon début de saison de l'OM en Ligue 1 (10 points en 4 matchs). Au niveau des départs, le directeur espagnol a également mis les bouchées doubles. Luis Henrique, Konrad de la Fuente, Luan Peres, Pol Lirola et Alvaro Gonzalez ont quitté le club. Un mercato jugé quasi parfait par les fans de l'OM et notamment par le chroniqueur de RMC Sport, Jonatan MacHardy qui a rendu hommage au président marseillais.

Un mercato déjà historique, en attendant Malinovskyi ?

La fin de mercato de l OM est incroyable. Amavi sur le départ, le cas Bamba, DCC, Bakambu… Des potentielles arrivées qui font saliver comme Malinovskyi… On en oublierait presque que le mercato est déjà fabuleux. L appétit vient en mangeant il parait. Bravo Longoria #teamOM — Jonatan MacHardy (@Jonatan_M13) August 30, 2022

« La fin de mercato de l'OM est incroyable. Amavi sur le départ, le cas Bamba, DCC, Bakambu… Des potentielles arrivées qui font saliver comme Malinovskyi… On en oublierait presque que le mercato est déjà fabuleux. L'appétit vient en mangeant il parait. Bravo Longoria », a confié le journaliste français sur son compte Twitter, séduit par ce que Longoria réalise depuis son arrivée en Côte d'Azur. Si le mercato estival est globalement réussi pour les Marseillais, il le sera encore plus si la piste Ruslan Malinovskyi venait à se concrétiser. Les dernières heures du mercato s'annoncent toujours aussi bouillantes à l'OM.