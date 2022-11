OM : Longoria refuse la vente, ça devient très tendu

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jugé pratiquement fait, le transfert de Gerson dans son ancien club de Flamengo traîne de plus en plus. La formation brésilienne n'a pas encore mis la somme réclamée par l'OM. Un montant trop excessif selon elle.

Un divorce peut coûter cher, l'OM l'a compris et ne fera pas de cadeaux pour Gerson. Le milieu brésilien est arrivé un an avant pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d'euros. Or, sa situation actuelle sous les ordres d'Igor Tudor le pousse à demander son départ. Un imprévu pour le club phocéen qui doit retomber sur ses pattes financièrement dans ce dossier. L'OM est bien prêt à le vendre au mercato hivernal, à condition de renflouer un peu les caisses. Tout le monde est prévenu, y compris Flamengo l'ancien club du joueur et candidat déclaré à son rapatriement au Brésil.

L'OM demande trop, Flamengo crie à l'aide

Quand la nouvelle du départ de Gerson a fuité début novembre, tous les observateurs s'accordaient à dire que son retour à Flamengo était déjà acté. Or, quelques semaines plus tard, rien n'a avancé et les choses semblent même se tendre de plus en plus. La situation reste bloquée concernant le montant du transfert. L'OM réclame au moins 15 millions d'euros, une somme trop élevée pour Flamengo qui comptait s'en sortir à coup de bonus. Mais, Pablo Longoria est inflexible dans les négociations.

💬 Rodolfo Landim, le président de Flamengo :



« Je ne sais pas si c'est une stratégie de l'#OM d'essayer de mettre son prix au-dessus du prix auquel on l'a vendu. C'est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer. »



Rodolfo Landim, le président du club carioca, a pris la parole pour dénoncer la gourmandise du club olympien. « Je ne sais pas si c'est une stratégie de l'OM d'essayer de mettre son prix au-dessus du prix auquel on l'a vendu. C'est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer », a t-il lâché auprès du média TNT Sports. Dans le journal L'Equipe, il a aussi insisté sur l'amour que Flamengo porte à Gerson et sur l'accord qui lie le joueur au club brésilien. Malheureusement pour Rodolfo Landim, il va falloir passer à la caisse pour contenter tout ce beau monde car l'OM n'a d'autre solution que de rentrer de l'argent frais.