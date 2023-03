OM : Longoria refuse de craquer, mais la menace est là

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille sort d'une semaine désastreuse avec d'abord la gifle face au PSG et surtout l'humiliation en Coupe de France face à Annecy. Pablo Longoria a serré les poings, mais il ne veut pas encore se fâcher. Pour l'instant.

Dans le football tout va très vite, et en l'espace d'une semaine les supporters phocéens l'ont compris. Alors que dimanche dernier, ils pouvaient rêver d'un doublé, cette fois c'est tout simplement la place de dauphin de Paris qui est en jeu, puisque Monaco pourrait dépasser l'OM en cas de victoire à Troyes. Ce dimanche soir, au Roazhon Park, les joueurs d'Igor Tudor n'ont pas le droit d'enchaîner une troisième défaite consécutive. Pour l'instant, Pablo Longoria reste droit dans ses bottes et n'a pas voulu secouer le vestiaire de l'Olympique de Marseille, mais le président espagnol sait qu'il y a une limite à ne pas franchir, c'est celle du classement de Ligue 1. C'est ce qu'explique le JDD.

Longoria ne veut pas tout casser à l'OM

Journaliste pour l'hebdomadaire, Mickaël Caron affirme que Pablo Longoria est resté zen malgré la double désolation de l'OM en Ligue 1 et en Coupe de France. « Après des échanges informels jeudi et vendredi, le pré­sident a jugé qu'un message agres­sif en interne ne servirait à rien. Il pense que tous ses collaborateurs sont assez intelligents pour savoir que la semaine écoulée a été inad­missible. Ses interlocuteurs l'ont trouvé optimiste. A condition que l'équipe rejoue à 100%, et trans­forme l'échec en« rage de vaincre» (...) Etre deuxième, ça « n'intéresse pas» Alexis Sanchez. Sur ce point, l'avis de la direction diverge. Une qualification directe pour la Ligue des champions reste indispensable pour que le projet continue d'avancer et que l'argent rentre. La culture a aussi un prix », explique le Journal du Dimanche, qui pense cependant que si l'Olympique de Marseille tombe du podium alors le ton pourrait rapidement monter du côté de la Commanderie. Il est vrai que la suite du calendrier n'est pas si facile que cela pour l'OM.