OM ‍: Longoria refuse cette folie à 22 millions d’euros

La presse italienne s’emballe autour d’un potentiel accord entre l’OM et l’Inter pour Luis Henrique à hauteur de 22 millions d’euros. Mais du côté de Pablo Longoria, on rigole bien devant cette offre jugée ridicule.

Le départ de Luis Henrique ne fait plus aucun doute à l’Olympique de Marseille, qui discute avec l’Inter Milan depuis plusieurs semaines pour que le transfert du Brésilien se finalise avant la Coupe du monde des clubs, que les Nerazzurri disputent au mois de juin. L’ailier de l’OM est déjà d’accord avec le club milanais, mais pour l’heure, les deux clubs cherchent toujours à s’entendre sur le montant du transfert. Une avancée significative a eu lieu au cours des dernières heures selon Tuttosport, qui affirme que Marseille et l’Inter sont proches d’un accord aux alentours de 22 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus.

Avec un tel transfert, l’Olympique de Marseille réaliserait déjà une belle plus value puisque Luis Henrique a été acheté moins de 10 millions d’euros à Botafogo. Mais à en croire les informations de Santi Aouna, spécialiste du mercato pour Foot Mercato, l’information de la presse italienne est erronée. En effet, notre confrère affirme « qu’il n’y aura jamais d’accord à ce prix-là ». Rien de vraiment étonnant puisque depuis le début des négociations, l’Olympique de Marseille réclame 30 millions d’euros à l’Inter Milan pour finaliser le transfert de Luis Henrique.

Luis Henrique à l'Inter pour 22 ME, l'OM refuse

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont répété à plusieurs reprises aux dirigeants milanais qu’ils étaient d’accord pour aller vite dans ce dossier afin que le joueur puisse disputer la Coupe du monde des clubs avec son nouveau club. Mais les dirigeants olympiens demeurent intransigeants sur le prix du transfert et ne semblent pas enclins à faire le moindre effort pour le moment. Pour l’Inter, il faudra donc au moins s’approcher des 30 millions d’euros bonus compris pour satisfaire pleinement le board de l’Olympique de Marseille et ainsi boucler la signature de Luis Henrique.