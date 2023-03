OM : Longoria prend 9 millions d'euros, tout le monde est content

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt sait que l'avenir sportif et financier de l'Olympique de Marseille passe par une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais pour remplir les caisses de l'OM, Pablo Longoria a déjà des certitudes avant même le début du mercato.

Le nom d’Arkadiusz Milik est revenu dans l’actualité marseillaise ces derniers jours, la Juventus et l’OM semblant vouloir se livrer à un drôle de jeu concernant l’attaquant polonais prêté par le dauphin du PSG à l’équipe turinoise. Mais Pablo Longoria connaît bien les dirigeants de la Juve, même s’ils ont changé cette saison, puisque l’actuel président de l’Olympique de Marseille a travaillé pour les Bianconeri, et cela contribue à une relation plutôt courtoise. Alors, au moment où le buteur polonais arrive à la fin de son prêt en Serie A, et que l’hypothèse d’un retour au Vélodrome était évoqué, TMW affirme que tout est déjà bouclé entre les deux clubs pour Arkadiusz Milik. Alors que ce dernier pourra rejouer après la pause internationale, son problème à la cuisse étant réglé, l’attaquant de 29 ans va bien s’engager définitivement avec la Juventus.

Milik à la Juventus, une bonne affaire

Un goal e una vittoria. Bell’inizio, Forza Juve! pic.twitter.com/rUeZroldIv — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) January 4, 2023

Pour Simone Dinoi, journaliste italien qui suit la Juventus pour Tuttomercatoweb, il ne fait aucun doute que la Vieille Dame va bien régler la somme prévue dans l’accord de prêt d’Arkadiusz Milik afin de lever l’option. « Milik, arrivé l’été dernier, a convaincu les dirigeants de la Juve de ses capacités à être le partenaire idéal de Vlahovic avec 8 buts à son actif. Il faudra encore quelques semaines pour que cela soit officialisé, mais dans les bureaux de la Juventus on n’a aucun doute, le Polonais sera racheté en versant les 7 millions d’euros (+2 millions de bonus) convenus l'été dernier avec l’OM pour ce qui est une bonne affaire », explique, ce dimanche, le spécialiste italien. Pour Pablo Longoria, il s'agit également d'une opération plutôt rentable, même si finalement Milik n'aura pas eu sous le maillot de l'Olympique de Marseille la carrière que beaucoup espéraient après sa signature en provenance de Naples au mercato d'hiver 2021.