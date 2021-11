OM : Longoria peut dire adieu à sa cible au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très actif pendant le dernier mercato estival, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’était démené pour attirer Thiago Almada, sans succès. Un échec définitif puisque le milieu offensif du Vélez Sarsfield, que l’entraîneur Jorge Sampaoli apprécié également, s’apprête à rejoindre l’Atlanta United.

Une piste s’éloigne de manière définitive pour Pablo Longoria. Comme son entraîneur Jorge Sampaoli, très impliqué sur le recrutement, le président de l’Olympique de Marseille apprécie beaucoup le profil de Thiago Almada (20 ans). Et avait tenté de le recruter pendant le dernier mercato estival, en vain puisque le prix de son transfert était estimé entre 15 et 20 millions d’euros. Un montant inaccessible pour le club phocéen. Son nom a pourtant continué à alimenter les rumeurs olympiennes. Du moins jusqu’à l’information révélée par le journaliste italien Fabrizio Romano.

Thiago Almada vers la MLS

En effet, notre confrère annonce que le meneur de jeu du Vélez Sarsfield s’apprête à rejoindre l’Atlanta United. Pour rappel, la franchise de Major League Soccer était déjà parvenue à un accord pour recruter Thiago Almada. Mais l’opération avait finalement capoté à cause d’un problème de visa. Quelques semaines plus tard, ce souci administratif a visiblement été réglé puisque les deux clubs concernés, sur la base de l’accord déjà trouvé cet été, seraient sur le point de finaliser le transfert pour le mois de décembre.

D’autres priorités pour l’OM

Cette piste est donc à oublier pour l’Olympique de Marseille qui, de toute façon, a sans doute d’autres postes à renforcer en priorité. On sait par exemple que la direction envisage toujours de se séparer de Duje Caleta-Car et d’attirer un nouveau défenseur central. Et compte tenu des regrets publiquement affichés par Jorge Sampaoli, il semble clair que le pensionnaire du Vélodrome va tenter de recruter un nouvel avant-centre pour suppléer Arkadiusz Milik et compenser le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche.