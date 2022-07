OM : Longoria obéit à McCourt, out l'Américain

Dans : OM.

Par La Rédaction

Après une adaptation compliquée la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Konrad de la Fuente se questionne sur son avenir. Si une place de titulaire ne lui semble pas non plus promise avec Igor Tudor, d’autres clubs semblent intéressés par son profil.

La saison dernière, Konrad de la Fuente est arrivé avec plein de promesses à l’Olympique de Marseille. Débarqué en provenance du FC Barcelone avec déjà 3 matchs disputés sous les couleurs de la sélection américaine, le jeune ailier de 21 ans ne laissait présager que du bon pour les supporters marseillais. Malheureusement, l’intégration a été beaucoup plus délicate que prévue et le natif de Miami n’a pas réussi à s’imposer dans la formation de Jorge Sampaoli. Seulement 23 matchs disputés pour 1 petit but, en Europa Conférence League. Si désormais, Igor Tudor est le nouveau technicien de l'OM, rien ne laisse croire que la situation de Konrad de la Fuente va changer. Selon les informations de Relevo, le joueur formé à la Masia pourrait rebondir autre part. Plusieurs clubs aimeraient lui donner sa chance.

Konrad de la Fuente de retour en Espagne ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Konrad De La Fuente ✞ (@konradjr_)

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM, le joueur américain ne devrait pas quitter définitivement le Vélodrome lors de ce mercato estival. Le journal espagnol évoque plutôt un prêt, avec de nombreux clubs italiens sur le dossier. Sassuolo et la Sampdoria sont séduits par le virevoltant ailier. Alors qu’en Espagne, c'est le promu, le Real Valladolid qui suit de près sa situation. Un retour en Espagne pourrait être envisagé par Konrad de la Fuente ainsi que par la direction phocéenne qui a déboursé 3 millions d’euros pour s’offrir ses services et qui compte bien l’aider à progresser, dans un championnat qu’il connaît mieux. Relevo explique également qu'Anderlecht et Burnley sont sur le coup. Pablo Longoria sait désormais à quoi s’en tenir s’il veut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Olympique de Marseille.