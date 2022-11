OM : Longoria n'a plus le choix, il faut vendre !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal risque d’être agité à l’OM, où Pablo Longoria sera sous pression après une première partie de saison en demi-teinte.

Excellent en début de saison, l’Olympique de Marseille a longtemps été le dauphin du PSG et jusqu’au bout, les hommes d’Igor Tudor ont espéré se qualifier en 8es de finale de la Ligue des Champions. Début novembre, le bilan est beaucoup moins flatteur : l’OM est éliminé de toutes compétitions européennes et pointe à la cinquième place du classement derrière Lens, Rennes ou encore Lorient. Les deux derniers matchs avant la Coupe du monde, face à Lyon et à Monaco, s’annoncent bouillants. Le mercato hivernal qui s’en suivra sera également très agité selon Le Phocéen. Et pour cause, le média marseillais mise sur deux départs (Gueye et Gerson) et deux arrivées. Il est en tout cas obligatoire pour Pablo Longoria de réparer ses erreurs du mercato estival en recrutant un défenseur et un attaquant pour épauler Alexis Sanchez.

Gerson et Gueye vendus, deux recrues à l'OM cet hiver ?

« Ce mercato n'échappera pas à la règle, sachant que le président olympien compte effectuer plusieurs retouches. Où ça ? Le secteur défensif semble une évidence avec la fragilité d'Éric Bailly et les errements de Gigot pour le moment » note Le Phocéen avant de poursuivre. « Enfin, il y a aussi un chantier en attaque, où le dernier mercato est clairement décevant. L'isolement de Sanchez est évident, et Tudor va devoir lui adjoindre une pointe qu'il ne possède pas actuellement. Cela représente donc au minimum deux arrivées, et à des postes qui coûtent cher. Longoria est donc obligé (une nouvelle fois) de réussir une ou deux ventes, et on pense donc à Gueye, mais aussi à Gerson » détaille le média. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria aura des offres pour vendre l’international sénégalais et l’ancien idole de Flamengo. Si tel est le cas, alors le président de l’OM pourrait avoir les moyens de recruter un défenseur et un attaquant. Sans aucune vente en revanche, il sera beaucoup plus difficile de se renforcer car l’élimination en phase de groupes de la Ligue des Champions a privé Marseille d’une manne financière importante.