OM : Longoria, le roi du seum se fait tacler à Marseille

Dimanche soir, l’OM a provisoirement pris quatre points d’avance sur Lens. Un retard que les Sang et Or peuvent diminuer ce mardi.

Et pour cause, l’équipe de Franck Haise joue son match en retard de la 33e journée ce mardi sur la pelouse de Toulouse, récent vainqueur de la Coupe de France. Un match qui intervient trois jours seulement après la finale remportée par le TFC face à Nantes et dont la programmation fait polémique. Entraîneur de Toulouse, Philippe Montanier se met à la place de l’OM ou encore de Monaco, dont l’adversaire direct, à savoir Lens bénéficie d’une semaine de récupération de plus que Toulouse avant ce match de la 33e journée de Ligue 1.

Pablo Longoria râle sur la programmation de Toulouse-Lens

« Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux » a commenté l’entraîneur vainqueur de la Coupe de France, lequel a tout juste dans son analyse. En effet, RMC et La Provence confirment que Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, est furieux en raison de cette programmation qu’il estime inéquitable. Il faut néanmoins que le président marseillais garde la raison selon le journaliste pro-OM Romain Canuti, lequel estime que si l’OM avait été en finale de la Coupe de France, le dirigeant espagnol se serait certainement fait plus discret.

« Du fait du Mondial en novembre-décembre, le championnat allait finir début juin, donc difficile de programmer une finale encore après. C'était su de tous, avant que la saison ne débute. Mais surtout, ce qui peut faire enrager dans cette histoire, c'est que l'OM avait largement la place de se retrouver dans la position de Toulouse, dans cette finale de coupe de France. Et là, personne n'aurait parlé du calendrier » a analysé Romain Canuti sur Le Phocéen. Ce n’est pas son genre mais il semblerait que Pablo Longoria ait été pris en flagrant délit de seum sur ce coup-là. Quoi qu’il en soit, le président de l’OM sera devant sa télévision ce mardi pour regarder le match de Lens sur la pelouse de Toulouse. En espérant que le TFC réussisse au minimum à accrocher le nul face aux Sang et Or, quatre jours avant… Lens-OM, à Bollaert.