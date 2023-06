OM ‍: Longoria le promet, il recrutera l'anti-Tudor

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va vivre un été très mouvementé. La priorité de Pablo Longoria est de trouver un nouvel entraineur pour le club phocéen.

Les hommes d'Igor Tudor se sont totalement écroulés en Ligue 1 dans la course au titre et au podium. L'OM a terminé son exercice troisième et devra donc jouer les barrages pour tenter de se qualifier en Ligue des champions. Avant le mois d'août et ces rendez-vous déjà décisifs, la direction marseillaise va devoir très vite rassurer. Et cela passera pas l'arrivée d'un nouvel entraineur, alors qu'Igor Tudor a quitté le navire dans la précipitation. Des premiers noms ont été cités pour prendre la relève du Croate, comme Marcelino ou encore Marcelo Gallardo. Présent ces dernières heures en conférence de presse, Pablo Longoria a fait le point concernant le futur coach de l'OM.

Longoria met les choses au clair

Le président marseillais en a profité pour éclairer les observateurs et fans concernant la stratégie qui sera employée, tout en évitant de citer des noms. « On veut toujours ouvrir un cycle avec un entraîneur. C’est positif mais je ne suis pas content d’avoir subi les démissions de Tudor et Sampaoli. Comme club, c’est plus facile de continuer avec une idéologie. (...) Il y a des contacts avec des coachs, c’est normal. Ce serait irresponsable de notre part sinon. On évalue des profils de coach et ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. Culture du travail, rigueur et discipline puis un style du jeu qui correspond au club… C’est ce que nous attendons du coach. Ici à Marseille, il faut un style spécial. On doit faire du Vélodrome une force, pas une faiblesse. Pour que ce soit fait, on a besoin d’un jeu offensif et des transitions rapides. Du piment dans le jeu. On l’a vu dans le passé ou même cette saison dans quelques. (...) Parler des profils individuels aujourd’hui serait un manque de respect. Les discussions avec un entraîneur doivent rester dans le domaine privé, c’est un code primaire du football », a notamment indiqué Pablo Longoria, qui ne veut donc plus faire les mêmes erreurs que dans le passé. Encore un peu de patience pour les fans de l'OM, un peu perdus concernant la stratégie de leur club.