OM : Longoria le drague, Nantes met son véto

Dans : OM.

Après avoir bougé dans tous les sens durant ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’active désormais pour trouver un nouveau millieu de terrain.

Pablo Longoria est en train de réaliser une masterclass sur ce marché des transferts. Entre les arrivées de Lirola, Milik et Tongya, puis les départs de Sanson, Aké, Mitroglou ou Strootman, le directeur sportif de l’OM a rempli ses principales missions de janvier. Alors que le mercato fermera ses portes le 1er février prochain, le dirigeant espagnol a quand même un dernier poste à renforcer, celui de milieu relayeur. Pour compenser le transfert de 16 millions d’euros de Sanson à Aston Villa, l’OM a besoin de recruter un nouveau joueur dans l’entrejeu. Ces dernières heures, le nom d’Imran Louza a circulé avec insistance du côté du Vélodrome. Il faut dire que le joueur de 21 ans réalise une belle saison à Nantes, où il a marqué quatre buts. Mais ce n’est pas pour autant qu’il poursuivra sa carrière à Marseille.

En effet, selon Foot Mercato, Louza n’ira pas à l’OM cet hiver. « Des discussions ont été entamées entre les deux clubs et cela n'aboutira pas. En effet, Nantes a finalement décidé de repousser les avances phocéennes. Le club entraîné par Raymond Domenech ne souhaite pas se séparer de Louza cet hiver, alors qu'il est lancé dans une course pour le maintien », explique le média spécialisé dans les transferts. En l’espace de quelques heures, l’OM a donc perdu deux dossiers, puisqu’Irfan Kahveci (Basaksehir) ne viendra pas. Désormais, Marseille peut se pencher plus sérieusement sur Amine Harit (Schalke 04) ou Angelo Fulgini (Angers).