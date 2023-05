OM : Longoria invité à prendre une leçon chez Aulas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Agacé par l’arbitrage de Clément Turpin à Lens (défaite 2-1) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a écrit un communiqué pour se plaindre de décisions défavorables tout au long de la saison. Une méthode très critiquée.

La réaction de l’Olympique de Marseille ne fait pas l’unanimité. En colère après la défaite à Lens samedi dernier, le club phocéen, surtout agacé par le but refusé à son attaquant Alexis Sanchez, a publié un communiqué pour se plaindre des décisions arbitrales tout au long de la saison. De nombreux observateurs ont critiqué la méthode utilisée, y compris chez les spécialistes de l’Olympique de Marseille.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2023

Le journaliste Jérémy Attali-Pietri a en effet désapprouvé l’initiative du président Pablo Longoria qu’il incite à imiter son ancien homologue lyonnais Jean-Michel Aulas. « Pour moi ça ressemble à un tract de la CGT pendant la réforme des retraites, a taillé l’invité de Football Club de Marseille. Les mecs ne vont même pas le lire. C’est bien de faire un communiqué maintenant qu’il reste quatre matchs et que tu t’es bien fait enfler toute la saison. Tu fais un communiqué qui va un peu trotter dans la tête des arbitres, notamment dimanche. Mais à quoi ça sert ? Est-ce qu’Aulas, Pape Diouf et Bernard Tapie marchaient par communiqué ? »

« Il faut les poser sur la table »

« Tu es face à une institution compliquée à bouger et toi tu fais un communiqué. Ça ne marche pas comme ça. Il aurait fallu leur mettre la pression médiatiquement, en prenant la parole à la fin de chaque match. Et prendre à témoin les différents acteurs et diffuseurs, a conseillé notre confrère d’Actu.fr. Il faut faire ce que faisaient Jean-Michel Aulas, Pape Diouf aussi parfois. Il faut les poser sur la table. Il n’y a que comme ça. Sinon un communiqué ce n’est pas suffisant. Ce n’est que mon avis, mais ils vont le regarder et dire : "Ah oui ok sympa." » Encore un hommage, cette fois inattendu, pour JMA.