OM : Longoria inarrêtable, il a trouvé un filon au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré l’absence de recrue pour l’équipe première, Pablo Longoria n’est pas resté totalement inactif lors de la dernière journée du mercato.

En effet, le président de l’Olympique de Marseille s’est offert le milieu défensif turc Bartug Elmaz (18 ans), en fin de contrat avec Galatasaray à la fin de la saison. Quelques heures plus tard, Pablo Longoria et son bras droit David Friio bouclaient la venue d’Emran Soglo (16 ans), meneur de jeu français très technique qui est lui en fin de contrat avec Chelsea. Les deux joueurs vont dans un premier temps renforcer la réserve de l’OM à partir du mois de juin prochain, mais ces deux recrutements prouvent que Marseille est plus actif que jamais dans le domaine du scouting et de la pré-formation. Une priorité pour Pablo Longoria, qui avait déjà agi de la sorte l’été dernier en recrutant Salim Ben Seghir et Bilal Nadir en provenance de l’OGC Nice.

Elmaz, Soglo et 3 autres recrues à l'OM ?

• David Friio est à l'affût des jeunes en fin de contrat dans leurs centres de formation à l'image du Turc Bartug Elmaz (18 ans) et Emran Soglo (15 ans). Deux à trois autres signatures de ce type sont prévues.



L'équipe | #MercatOM|#TeamOM pic.twitter.com/em4jN1Njw9 — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) January 31, 2022

A en croire les informations dévoilées ce mardi par le journal L’Equipe, la direction de l’Olympique de Marseille n’en a d’ailleurs pas terminé avec les recrutements de jeunes espoirs du football européen. En effet, le directeur technique David Friio est sur d’autres profils et pourrait boucler encore deux à trois recrues à préformer à l’Olympique de Marseille après avoir ficelé les dossiers Bartur Elmaz et Emran Soglo. Un travail dont le club phocéen ne récoltera potentiellement le fruit que dans plusieurs années, mais qui démontre à quel point la cellule de recrutement de l’OM tourne à plein régime depuis que Pablo Longoria a pris la place de Jacques-Henri Eyraud à la tête de l’Olympique de Marseille. Le quotidien dévoile par ailleurs qu’à l’instar d’Elmaz et de Soglo, ce ne sont que des joueurs en fin de contrat dans les centres de formation des plus grands clubs européens que vise l’OM afin de se renforcer à moindre coût. En espérant que l’une des pépites recrutées pour zéro euro explose et permette à terme de renforcer l'équipe première, et bien sûr de provoquer ensuite une grosse vente.