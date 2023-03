OM : Longoria furax, il refuse de céder !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM prépare déjà ses arrières lors du prochain mercato estival. Si Pablo Longoria veut se débarrasser d'Arkadiusz Milik, l'Espagnol ne compte pas se faire marcher sur les pieds.

En fin du dernier mercato estival, Arkadiusz Milik quittait l'OM pour rejoindre la Juve. En Italie, dans un championnat qu'il connait bien, le Polonais a retrouvé des couleurs. L'attaquant a en effet inscrit 6 buts en 17 matchs de Serie A depuis le début de la saison. La direction de la Juve ne serait pas contre l'idée de garder Milik en le recrutant définitivement, lui qui a une option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 millions de bonus fixée par l'OM. Mais compte tenu des difficultés financières de la Juve et de sa probable non-présence en Ligue des champions la saison prochaine, les Italiens aimeraient baisser le prix éventuel de la transaction. Et si Pablo Longoria compte bien se débarrasser de Milik l'été prochain, il ne compte finalement pas faire de fleurs à la Juve.

Milik de retour à l'OM, tout est envisagé

Selon les informations de La Provence, aucune négociation n'est en cours entre l'OM et la Juve concernant Milik. Une information qui vient d'ailleurs démentir celles de la presse italienne, qui croient savoir que les dirigeants bianconeri étaient en pourparlers avec l’OM sur le montant définitif du transfert. Si la situation est susceptible de changer dans les prochaines semaines, c'est en tout cas un signal fort envoyé par les Phocéens sur le marché des transferts. Le club phocéen ne compte pas forcément brader ses joueurs. Et Milik, même s'il quittait la Juve, aura sans doute d'autres propositions qui pourront satisfaire Marseille l'été prochain lors du mercato. D'ici-là, l'OM saura s'il participera ou non à la prochaine Ligue des champions. Les rentrées d'argent qui en découleront (ou pas) joueront sur la stratégie à adopter sur le marché des transferts.