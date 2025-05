OM ‍: Longoria forcé de prendre une mesure impopulaire

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Après une saison réussie, l’OM va retrouver la Ligue des champions l’an prochain. Les hommes de Roberto de Zerbi ont pu compter sur un soutien indéfectible de la part du Vélodrome. Le club n'augmentera toutefois pas le nombre d'abonnements disponibles.

Pour être l’un des clubs les bankables du monde, il faut une ferveur importante. Et l’Olympique de Marseille peut compter là-dessus. Depuis plusieurs saisons le club de la Cité Phocéenne bat son record d’abonnés au stade (45 000 en 2022/2023 contre 49 000 cette saison). Et l’engouement risque d’augmenter. Cette saison, l’OM a fait le travail en terminant deuxième de Ligue 1. Les hommes de Roberto de Zerbi ont assuré la qualification en Ligue des champions devant un stade plein. Septième meilleure affluence mondiale en moyenne cette saison, le dauphin du PSG a communiqué sur sa campagne d’abonnement de la saison prochaine.

L’OM garde le cap

🚨 PABLO LONGORIA sur les droits TV 📺🥶 :



« On a la 2e économie de l'Union Européenne avec le 2e taux de télé payante dans les foyers et on a un niveau de droits télés inférieurs à ceux du Portugal, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘.



𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝘂 𝗽𝗲𝘂𝘅 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿… pic.twitter.com/eeuefvPm0Z — BeFootball (@_BeFootball) May 19, 2025

Selon le journaliste Thibault Lopez de la Provence, l’OM ne va pas augmenter le nombre d’abonnés l’an prochain et conserver la limite de 49 000. Le but est de conserver un certain nombre de places pour les supporters venant de loin. Lors de son bilan de fin de saison, Pablo Longoria s’est également exprimé sur la campagne à venir. Le président espagnol veut aider les supporters venant de loin tout en gardant en tête de faire fructifier le stade. « En ce qui concerne les abonnements, en tant que club on doit maximiser nos revenus et avec la nouvelle formule de la Ligue des champions, on peut avoir de très belles affiches. Il faut trouver un juste milieu pour en tirer des revenus tout en respectant nos supporters. Je veux un stade plein, ça me tient à cœur, » détaille le président de l’OM.

Autre conséquence moins agréable pour le portefeuille des fans, cela laissera plus de billets disponibles à l'unité à chaque match de Ligue des Champions, avec forcément des prix en mode Coupe d'Europe qui risquent de faire grincer quelques dents. Mais l'OM le sait, la billetterie fait aussi partie des gros apports financiers d'une qualification en C1.