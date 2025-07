OM ‍: Longoria fait une folie pour convaincre Aubameyang

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM fait à présent de Pierre-Emerick Aubameyang sa priorité au poste d’avant-centre. Un dossier qui pourrait aboutir rapidement grâce aux excellentes relations entre le joueur gabonais et le club phocéen.

Un an seulement après son départ pour l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang est proche de revenir à l’Olympique de Marseille. Auteur de 30 buts sous le maillot phocéen lors de la saison 2023-2024, l’international gabonais se retrouve de nouveau libre de tout contrat après sa résiliation à Al-Qadsiah. Une aubaine pour de nombreux clubs européens dont l’OM, très intéressé à l’idée de faire revenir son ancien buteur pour épauler Amine Gouiri sur le front de l’attaque. Selon la presse italienne, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont proposé un contrat d’une saison à Pierre-Emerick Aubameyang, soit jusqu’en juin 2026.

Mais pour l’insider Vincenzo Tommasi, la réalité est un peu différente. Sur son compte X, ce dernier affirme que l’OM a mis le paquet pour convaincre l’ex-attaquant de Chelsea et du FC Barcelone avec un contrat non pas d’une mais de deux saisons. « Les relations entre Aubameyang et l’OM ont toujours été bonnes. Proche de la direction et bons rapports avec le coach. Les choses se sont accélérées suite à la résiliation entre Aubameyang et son ancien club. Le joueur et l’OM discutent autour d’un contrat de 2 ans » indique l’insider sur son compte X.

Un contrat de 2 ans pour Aubameyang à l'OM ?

Une preuve que Marseille croit énormément en Pierre-Emerick Aubameyang malgré son âge (36 ans). Rien de vraiment étonnant au vu de l’excellente condition physique du natif de Laval, qui avait montré lors de sa saison à Marseille qu’il en avait encore dans les jambes. De même, la saison dernière a été aboutie pour « Auba » en Arabie Saoudite avec 36 matchs disputés (21 buts, 3 passes décisives). Pas de raison donc pour Marseille de douter de l’ex-buteur de l’ASSE, à qui un bail jusqu’en 2027 va être proposé avec l’espoir de le convaincre rapidement. D’autant que de son côté, Roberto De Zerbi a déjà validé cette piste et se languie par avance de pouvoir compter sur l’attaquant gabonais.