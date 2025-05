OM ‍: Longoria fait un énorme cadeau pour 13ME

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, le Stade Rennais se déplacera sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier l'OM. Un match forcément un peu particulier pour Ismaël Koné, prêté chez les Bretons par le club phocéen.

Les fans de l'OM peuvent souffler : leur club disputera bel et bien la prochaine Ligue des champions. Quant à ceux de Rennes, même s'ils ont de quoi être déçus de l'exercice proposé, ils ont vu leur équipe valider largement son maintien en Ligue 1. La rencontre entre les deux clubs samedi soir au Stade Vélodrome n'aura donc aucun enjeu majeur. Du spectacle et du relâchement sont attendus. Cette rencontre sera d'ailleurs un peu particulière pour Ismaël Koné, joueur du Stade Rennais prêté par l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille qui autorisera son joueur à prendre part à la rencontre, contrairement à ce qui est habituellement réservé dans ces cas de figure. De quoi faire plaisir au Canadien.

Koné est plus qu'impatient de retrouver l'OM

Lors de quelques mots échangés avec Ouest France, le milieu de terrain s'est en effet livré sur la rencontre à venir contre l'OM mais également ses projets futurs : « J’attends tous les matches ! Le Vélodrome, c’est un beau stade, sur une pelouse que je n’ai pas pu fouler aussi souvent que j’aurais voulu… Cela va être bien pour moi si j’ai l’opportunité de jouer et de retrouver certains joueurs et visages familiers. (...) Je suis sous contrat avec l’OM, on va voir cet été, pour l’instant je n’ai pas envie de me poser de questions. Je l’avais dit il y a quelques mois : je veux juste pouvoir jouer mon foot, prendre du plaisir. J’en ai retrouvé beaucoup ici, une autre énergie, grâce à des coéquipiers et un club qui m’ont accueilli à bras ouverts. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici ». Pour rappel, Ismaël Koné a signé en prêt au Stade rennais avec une option d'achat estimée à 13 millions d'euros. Un montant conséquent pour la direction bretonne.