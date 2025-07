OM ‍: Longoria fait sa spéciale pour El Bilal Touré

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel avant-centre pour concurrencer Amine Gouiri en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a des vues sur El Bilal Touré, un buteur bien connu en Ligue 1.

Sans faire trop de bruit, le club phocéen a déjà coché pas mal de cases de son marché des transferts, avec les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley en défense, puis d’Angel Gomes au milieu. Désormais, c’est en attaque, que l’OM va s'atteler à se renforcer. À la recherche d’un ailier gauche pour compenser le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan et d’un numéro neuf pour offrir une doublure à Amine Gouiri, Marseille commence à bien avancer ses pions. Après avoir tenté sa chance avec le Nantais Mathis Abline, qui semble pour l’instant trop cher pour les dirigeants marseillais alors que son président Waldemar Kita espère au moins 25 millions d’euros pour lâcher son international espoirs français, le club olympien s’attaque à El Bilal Touré. En effet, d’après Africa Foot, l’OM fait partie des courtisans pour l’international malien.

El Bilal Touré en prêt avec option d'achat

De retour à l’Atalanta, El Bilal Touré (sous contrat jusqu’en 2027) est ciblé par l’OM pour un prêt avec option d’achat.



Rennes, Paris FC, Como, Villarreal, Galatasaray, West Ham et Wolves sont aussi sur le coup.



Recruté à prix d’or par l’Atalanta en 2023 après sa belle saison à Almería, Touré n’a jamais réussi à s'imposer à Bergame. Prêté la saison passée à Stuttgart, où il a marqué trois buts et délivré une passe décisive en 17 matchs, le buteur de 23 ans ne va pas rester à l’Atalanta, qui souhaite le vendre dès cet été pour limiter la casse après son recrutement pour plus de 30 ME. Aujourd’hui évalué à 15 ME, celui qui s’était révélé à Reims entre 2020 et 2022 pourrait bien revenir dans le championnat de France. Selon les dernières informations, Pablo Longoria serait même en discussions avec l’Atalanta pour un prêt avec option d’achat d’El Bilal Touré, une grande spécialité de recrutement de l'OM ces dernières années. Reste à savoir si ce dernier sera tenté à l’idée de rejoindre Marseille, alors que d’autres clubs comme Rennes, le Paris FC, Côme, Villarreal, Galatasaray, West Ham ou Wolverhampton sont aussi sur le coup.