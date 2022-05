OM : Longoria et le mercato, Nasri a une idée de génie

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'une des équipes à suivre cet été sur le marché des transferts. Pablo Longoria est déjà mis sous pression par les fans et l'entraîneur du club phocéen, Jorge Sampaoli.

L'OM renouera avec la Ligue des champions la saison prochaine. Le groupe de Jorge Sampaoli s'est démené en fin de saison dernière pour aller accrocher la place de dauphin du PSG. Une belle récompense pour tout un club. Mais reste à savoir dans quelles conditions l'OM disputera la Ligue des champions et surtout avec quelles ambitions. Les dernières campagnes européennes du club phocéen en C1 ont été désastreuses. Que ce soit les fans ou Jorge Sampaoli, ils veulent voir un Pablo Longoria actif cet été lors du marché des transferts. Le président de l'OM aura comme mission de remplacer Boubacar Kamara et sans doute William Saliba. En plus de cela, il faudra faire quelques grosses ventes et réaliser des coups intéressants. Pour le mercato de l'OM, Longoria vient en tout cas de recevoir un conseil de la part de Samir Nasri.

Nasri donne un précieux conseil à Longoria pour l'OM

Une 2️⃣ème place acquise 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞

📊 Cette saison en @Ligue1UberEats, nos Olympiens ont eu la possession 62% du temps en moyenne. Un record pour l’OM sur un exercice. pic.twitter.com/in8cWGHlhK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 30, 2022

Lors d'une apparition pour le Canal Football Club, l'ancien milieu de terrain de l'OM a donné la stratégie qu'il souhaite voir mise en place par le dirigeant espagnol cet été. « Il faut recruter malin, recruter en France, pour moi. Des joueurs qui se sont révélés cette saison. Aussi des joueurs qui jouent un peu moins dans les grands clubs, faire des coups. La plupart des joueurs vont rester, mais l'OM va perdre Saliba qui a fait une super saison et qui est devenu international français, de même que Boubacar Kamara qui était une pierre angulaire du système de Jorge Sampaoli. Mais Pablo Longoria a un gros réseau, il a fait un recrutement intelligent cette saison », a notamment indiqué Samir Nasri, persuadé que l'OM pourra trouver son bonheur dans l'Hexagone sur le marché des transferts. Si Samuel Gigot (Spartak Moscou) a d'ores et déjà rejoint les Phocéens, on annonce également un intérêt de l'OM pour les Lensois Seko Fofana et Jonathan Clauss. Selon certaines autres sources, Johann Lepenant, grand espoir du foot français évoluant à Caen, est également pisté.