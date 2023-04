OM : Longoria et le mercato, la magie c'est fini

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est en pleine lutte pour le podium en cette fin de saison. En fonction des résultats finaux, Pablo Longoria se projettera ensuite sur l'intersaison qui attend les Phocéens.

A Marseille, la tension monte en cette fin de saison. L'OM est actuellement dauphin du PSG en Ligue 1 mais n'a que très peu de marge sur le RC Lens et l'AS Monaco. Rien n'est fait dans la course au podium et donc, à la Ligue des champions. Les hommes d'Igor Tudor vont devoir redoubler d'efforts afin de sécuriser leur place. Mais quelques doutes sportifs apparaissent. En interne, il en va de même avec la gestion de Pablo Longoria. Car encore pas mal de joueurs sont annoncés partants cet été, notamment des éléments importants comme Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi. Si la vision des choses du président espagnol a pour le moment porté ses fruits, à savoir changer d'effectif régulièrement en vendant ses meilleurs éléments, Jérôme Rothen ne la pense pas viable.

Longoria ne peut plus continuer comme ça

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a émis ses doutes sur l'efficacité à long terme de la méthode Longoria à l'OM. « Cela ne fonctionnera pas à chaque fois. Il y a trop d'incertitudes. Quand tu formes un groupe chaque année et que tu ne t'identifies pas assez aux joueurs qui peuvent rester pendant X années, c'est important d'avoir des repères. Quand tu commences une saison et tu n'es pas certain que les mecs qui brillent la finissent ou repartent sur une autre saison, ça peut poser problème. La méthode Longoria ? On en parle pas trop parce que les résultats sont là et que l'OM est dans ses ambitions, malgré tout l'OM doit s'inscrire dans la durée. Longoria ne sera pas toujours un magicien », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui aimerait voir une certaine forme de continuité à Marseille et pas simplement des joueurs qui passent pour remplir les caisses phocéennes. Reste à savoir si Pablo Longoria, et plus haut Frank McCourt, seront prêts à tabler sur un effectif solide et construire un projet durable autour d'une ossature forte de joueurs. Rien n'est moins sûr au vu des finances globales de l'OM.