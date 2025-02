OM ‍: Longoria est une fraude, Dugarry se lâche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait perdre pour quelques semaines Pablo Longoria suite à son craquage en marge du déplacement à Auxerre. L'Espagnol est allé trop loin, de quoi faire enrager Christophe Dugarry.

L'OM a lourdement chuté ce week-end sur la pelouse d'Auxerre. Une défaite 3 buts à 0 qui n'a pas du tout été digérée par l'encadrement marseillais. Surtout par Pablo Longoria, qui s'en est pris à l'arbitrage avec des mots très forts. Des mots qui pourraient lui coûter cher dans les prochains jours. Le président de l'OM a du mal à garder ses nerfs, persuadé depuis quelque temps que l'arbitrage en veut au club phocéen. Son dérapage en Bourgogne agace de nombreux observateurs, comme Christophe Dugarry, qui pense que Longoria n'a pas les épaules pour être président d'un club comme l'Olympique de Marseille.

Pablo Longoria agace Dugarry

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Ça fait six mois que Longoria est sur les nerfs. Il est président de l’OM ! Il nous montre qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang-froid, tu n’es même pas sur le terrain. Alors je comprends, tout le monde est capable de péter un câble, tout le monde est capable de dire d’énormes bêtises. On en a tous dit, moi le premier, que j’ai regrettées. Mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité. Quand je l’entends dire dans ces excuses de ce matin: 'Il faut que l’arbitrage évolue et progresse', mais mec c’est toi qui dois progresser ! C’est toi qui dois évoluer dans ta façon d’être président, dans ta façon d’appréhender ces erreurs d’arbitrage, ces fautes humaines, d’interprétation. Plutôt que de penser que c’est l’arbitrage qui doit s’améliorer, dis que toi tu dois t’améliorer. Déjà, commence par ça ». Pour son débordement à Auxerre, Pablo Longoria risque jusqu'à 12 matchs de suspension. Certainement de quoi le faire réfléchir.